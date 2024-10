Suzano vence o Sesi Bauru no primeiro jogo da semifinal do Paulista de vôlei

Um jogo decidido nos detalhes: o Suzano venceu a primeira partida contra o Sesi Bauru pelo playoff da semifinal do Campeonato Paulista masculino de vôlei. O duelo foi decidido apenas no tie-break, com parciais de 18/25, 29/27, 14/25, 25/20 e 23/21, em 2h38 de disputa na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

Com o resultado, o Suzano Vôlei jogará por mais uma vitória nesta sexta-feira, dia 4, jogando em sua casa, na Arena Suzano, para garantir presença na decisão do torneio pelo segundo ano consecutivo. Já o Sesi Bauru precisará do resultado positivo na partida para levar a decisão para o Golden Set. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV2.