STJD opta por arquivar caso de suposto racismo contra Carlinhos em Grêmio x Flamengo

Nesta quarta-feira, a Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou o arquivamento do caso de suposto racismo contra o atacante Carlinhos, no duelo entre Grêmio e Flamengo, pela 27ª rodada do Brasileirão, no dia 21 de setembro, na arena.

A medida foi tomada após análise de gravações, laudos e demais documentos juntados pelo time gaúcho não apontarem elementos que confirmem a injúria. Depois de tomar conhecimento da acusação, o STJD pediu ao clube mandante materiais para apurar o caso.