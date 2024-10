São Paulo visa repetir campanha do 1º turno para cumprir meta e pegar Libertadores

Ao término das primeiras 19 rodadas do Brasileirão, o time paulista ocupava o sexto lugar. O aproveitamento do time era de 56,1%.

Classificação e jogos Brasileirão

Já no segundo turno, a equipe tricolor detém um aproveitamento de 55,6%. A campanha similar coloca o Tricolor na quinta posição do Brasileiro. Basta que o time mantenha o retrospecto nas dez rodadas finais para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem.

A vaga direta à competição também não está tão distante. O São Paulo precisa ficar entres os quatro primeiros, o que não parece uma tarefa muito difícil. Isso porque outros concorrentes da equipe, como Flamengo e Botafogo, também disputam outras competições na reta final da temporada.

O próximo compromisso do São Paulo no Brasileirão está marcado para este sábado. A equipe enfrentará o Cuiabá, a partir das 19h (de Brasília), na Arena Pantanal. O duelo é válido pela 29ª rodada da Série A. O time vem de vitória no clássico contra o Corinthians, em Brasília, por 3 a 1.