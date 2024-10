Salah faz golaço, Liverpool bate Bologna e conquista segunda vitória seguida na Liga dos Campeões

Minutos depois, o Liverpool chegou com perigo novamente. Salah tocou para trás dentro da área e Szoboszlai finalizou rasteiro na direção do gol, mas a bola passou rente à trave direita do gol do Bologna e foi pela linha de fundo.

Com 26 minutos no relógio, o Bologna quase deixou tudo igual no placar. Após saída errada de Alisson, a bola foi recuperada pelo ataque do Bologna. Ndoye ficou com ela na entrada da área e arriscou o chute. A bola desviou na zaga do Liverpool, bateu no travessão e foi para fora, assustando a torcida do Liverpool.