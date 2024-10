Patrocinadora de Palmeiras e Corinthians diz ter cumprido exigências e procura governo por retificação

Segundo o ministro Fernando Haddad, as casas de apostas que não conseguirem autorização para operar no país vão ser retiradas do ar a partir do dia 11 de outubro, quando as chamadas 'bets' serão regulamentadas e enfrentarão uma rigorosidade maior.

A Esportes da Sorte é a patrocinadora máster de Corinthians, Athletico-PR e Bahia, além de ser parceira do Grêmio e da equipe feminina do Palmeiras. Veja abaixo, na íntegra, a nota divulgada pela empresa:

"Nosso compromisso sempre foi com a transparência e em favor da regulamentação, tanto é que o Grupo Esportes da Sorte cumpriu com todas as exigências das portarias SPA/MF Nº 827/2024 e SPA/MF Nº 1.475/2024 e entregou toda a documentação correspondente dentro dos prazos estabelecidos nas respectivas portarias. Já estamos em contato com a Secretaria de Prêmios e Apostas para solicitar maiores esclarecimentos, uma vez que não existe qualquer impedimento legal para a continuidade da nossa atividade, que sempre ocorreu em conformidade às normas do Governo Federal".

Outros clubes afetados

Além da Esportes da Sorte, outras casas de apostas que patrocinam clubes do futebol brasileiro não apareceram na lista de bets autorizadas. A Stake, patrocinadora máster do Juventude, não consta entre as empresas regulamentadas.