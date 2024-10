Meia do Manchester City foi detido em Madri por roubo de celular

O luso-brasileiro Matheus Nunes foi detido em Madri, na Espanha, no último dia 8 de setembro. De acordo com o jornal El Mundo, o jogador do Manchester City teria roubado o celular de um homem que supostamente teria tirado uma foto do meia no banheiro de uma boate.

Ainda de acordo com a reportagem, após o incidente, Matheus Nunes foi levado à delegacia para prestar depoimento. Horas depois, o jogador foi liberado com acusações pendentes de julgamento.

Algumas das testemunhas presentes no local afirmam que a vítima tentou tirar uma foto de Matheus Nunes sem permissão, e, muito irritado, o meio-campista pegou o celular da mão dele. Em outro relato, o homem esbarrou no luso-brasileiro enquanto estava com o celular na mão, e o jogador tomou o aparelho dele, acreditando que estava sendo fotografado.