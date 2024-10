Liverpool x Bologna: veja onde assistir e prováveis escalações para o duelo pela Liga dos Campeões

Técnico: Arne Slot

Bologna: Skroupski; Posch, Beukema, Lucumí e Lykogiannis; Aebischer e Freuler; Orsolini, Fabian e Ndoye; Castro



Técnico: Vincenzo Italiano

ARBITRAGEM

Nikola Dabanovi? será o árbitro da partida, com os assistentes Vladan Todorovi? e Sr?an Jovanovic. Tomasz Kwiatkowski está no comando do VAR.