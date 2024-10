Palmeiras: Giay tenta seguir como titular mesmo com iminente volta de dupla

O lateral direito Agustin Giay vem de dois jogos como titular no Palmeiras. O atleta de 20 anos vem sendo primeira opção para Abel Ferreira devido às lesões de Mayke e Marcos Rocha, companheiros de posição do argentino. No momento, ambos estão lesionados, mas devem, em breve, retornar à campo.

Na ausência da dupla, o jovem tem dado conta do recado e disputou os 90 minutos nas vitórias sobre Vasco e Atlético-MG. A não ser Giay, no momento o técnico Abel Ferreira não tem mais nenhum lateral direito à disposição. Nesse período, o treinador chegou a elogiar Gilberto, da base, mas não o relacionou para os jogos.

Giay tenta vencer a concorrência e se manter na posição. Mayke vem sendo desfalque do Verdão desde o dia 24 de agosto, quando sofreu lesão na panturrilha direita na goleada por 5 a 0 sobre o Cuiabá, em Campinas. O lateral começou o processo de transição física na última semana e se prepara para retornar.