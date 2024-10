Em meio a show e troca de gramado, São Paulo ficará mais de um mês longe do Morumbis

Isso porque, em virtude da série de shows de Bruno Mars, que fará seis apresentações no palco, o time tricolor optou por promover uma troca no gramado do Morumbis. O clube irá retirar a grama atual e fazer o replantio. Desta forma, não haverá tempo hábil para jogar por lá.

O duelo contra o Vasco, até o momento, não teve local definido pela CBF. Após a partida, o São Paulo visita Criciúma e Bahia, em sequência, e só volta ao Morumbis diante do Athletico-PR, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida não tem data definida, mas está prevista para 13 de novembro. Se confirmada, serão 49 dias longe da equipe longe de sua casa.

O último jogo do Tricolor no Morumbis foi disputado no último dia 25 de setembro, contra o Botafogo, pela volta das quartas de final da Libertadores. O time acabou sendo eliminado nos pênaltis. Em seguida, o time, já impossibilitado se usar seu estádio, entregue à organização do show de Bruno Mars, levou o clássico com o Corinthians para Brasília, no Estádio Mané Garrincha. Lá, venceu o Majestoso por 3 a 1.

O longo período distante do Morumbis pode prejudicar o São Paulo na missão de pegar vaga direta à Libertadores de 2025. Isso porque o São Paulo possui um alto aproveitamento no estádio. Neste ano, foram 18 triunfos, sete empates e apenas cinco derrotas do time em casa.

O próximo compromisso é fora, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. O jogo ocorre neste sábado, às 19h (de Brasília), pela 29ª rodada do Brasileiro. No momento, a equipe de Luis Zubeldía é a quinta colocada da Série A, com 47 pontos conquistados, um abaixo do Flamengo, em quarto lugar.