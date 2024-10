Em busca de ritmo, Luan Peres valoriza jogo-treino e celebra atuação do Santos

Luan Peres reestreou pelo Peixe no dia 15 de setembro, quando entrou nos minutos finais do triunfo de 2 a 1 sobre o América-MG, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, ele não jogou mais.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas.