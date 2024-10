Corinthians leva a pior contra o Flamengo em histórico de mata-matas; veja retrospecto

Além da decisão de 2022, a equipe carioca levou a melhor nas quartas de final da Copa do Brasil de 1989, nas quartas do Torneio Rio-São Paulo de 1997, nas oitavas de final da Copa Libertadores de 2010, nas oitavas da Copa do Brasil de 2019 e nas quartas da Copa Libertadores de 2022.

Já o Timão, além da Copa do Brasil de 1984, triunfou na final da Supercopa do Brasil de 1991 e na semifinal da Copa do Brasil de 2018.

Na atual temporada, as equipes se enfrentaram apenas pelo Campeonato Brasileiro. No 1º turno, o Flamengo venceu o Timão por 2 a 0 no Maracanã, enquanto no returno os paulistas deram o troco com a vitória por 2 a 1.

Tricampeão do torneio, o Corinthians busca voltar a vencer a Copa do Brasil depois de 15 anos. Já o Flamengo, que tem quatro taças, quer voltar ao topo depois de perder a final da edição anterior para o São Paulo.

Veja os jogos entre Flamengo e Corinthians em mata-matas:

Copa do Brasil de 1984 (quartas de final)