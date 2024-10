Com Weverton, Palmeiras trabalha dinâmicas táticas para pegar o RB Bragantino

Nesta quarta-feira, o Palmeiras realizou mais um trabalho para o confronto frente ao Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Brasileirão, no Estádio Nabi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O goleiro Weverton, por sinal, trabalhou em tempo integral com o elenco, na Academia de Futebol.

O arqueiro, na última atividade, realizou um trabalho interno, passou por avaliações e não teve detectada nenhuma lesão nos dedos da mão direita. Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Mayke e Estêvão deram sequência ao processo de transição física, com movimentações no campo.

Piquerez e Bruno Rodrigues, por sua vez, cumpriram cronograma na parte interna do Núcleo de Saúde e Performance. O trabalho da comissão técnica de Abel Ferreira realizou trabalhos com duas equipes em campo com ênfase em dinâmicas táticas, como transições, marcações e movimentos específicos.