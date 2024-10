Com Messi e Thiago Almada, Argentina anuncia lista de convocados para as Eliminatórias

O treinador Lionel Scaloni divulgou, nesta quarta-feira, a convocação da seleção da Argentina para as próximas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Além do retorno do craque Lionel Messi, o destaque fica por conta da presença do meia Thiago Almada, do Botafogo.

Campeão Mundial em 2022, Almada não era convocado desde junho do ano passado. Titular absoluto de Arthur Jorge, o meia de 23 anos já disputou 12 jogos pelo Botafogo e marcou dois gols. O argentino é o sexto jogador do Glorioso convocado nesta data Fifa. Além dele, Jefferson Savarino (Venezuela), Bastos (Angola), Gatito Fernández (Paraguai), Luiz Henrique (Brasil) e Igor Jesus (Brasil) também vão defender suas seleções.