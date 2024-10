Cinquenta anos após despedida, Santos reúne familiares de Pelé e ídolos para homenagem na Vila

Na noite desta quarta-feira, o Santos promoveu, no gramado da Vila Viva Sorte, uma homenagem ao Rei Pelé. A ação marcou os 50 anos da despedida do ex-jogador no Alvinegro Praiano que aconteceu no dia 2 de outubro de 1974. Familiares e ídolos do clube foram convidados e fizeram parte do tributo.

"A nossa casa foi palco de mais uma essencial homenagem ao nosso Rei. Com a presença de seus familiares e dos Ídolos Eternos, revivemos as emoções da despedida de Pelé no Templo Sagrado", começou o Santos, em suas redes sociais.

"Obrigado, Rei Pelé. Esta foi apenas mais uma das infinitas homenagens que ainda realizaremos. A gratidão é eterna, assim como você sempre será", completou o Peixe.