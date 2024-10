Autor de gol, Coutinho lamenta derrota, mas garante resultado em São Januário: "Vamos buscar"

Os gols da partida aconteceram no primeiro tempo. O Vasco abriu o placar com Philippe Coutinho. Só que o Atlético-MG virou antes do intervalo, com gols de Guilherme Arena e Paulinho, que foi revelado na base do Cruzmaltino e fez valer a lei do ex em Belo Horizonte (MG).

O jogo da volta entre as equipes será no dia 19 de outubro (sábado), em São Januário, às 18h30 (de Brasília). O Atlético-MG vai a campo com a vantagem do empate.