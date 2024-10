Athletico-PR notifica Esportes da Sorte e solicita "suspensão imediata" do contrato de patrocínio

O Athletico-PR publicou uma nota oficial nesta quarta-feira e informou a suspensão do contrato de patrocínio com a Esportes da Sorte. A decisão se dá depois da empresa não ter aparecido na lista de casas de apostas liberadas a atuar em território nacional após o dia 11 de outubro.

Em comunicado, o Furacão informa que notificou a empresa e solicitou a suspensão imediata da exposição da marca junto ao clube. O time paranaense, ainda, pede esclarecimentos sobre a regularidade da operação da casa de apostas. Veja abaixo, na íntegra, a nota emitida pelo Athletico:

"O Club Athletico Paranaense informa que notificou a empresa patrocinadora "Esportes da Sorte" da imediata suspensão da execução e exposição de sua marca junto ao Club, com base em prerrogativa contratual e legal, assim como solicitou em prazo determinado que preste esclarecimentos sobre a regularidade de sua operação diante dos fatos recentemente noticiados. Esta decisão, além de outros fatores envolvidos, decorre da informação divulgada pelo Ministério da Fazenda (SPA/MF) de que as casas de apostas não listadas para operar no Brasil até o final do ano (caso da "Esportes da Sorte") são consideradas ilegais e seus sites só ficam no ar até 10/10 para que apostadores resgatem valores depositados".