Arana vê confronto indefinido na Copa do Brasil e tranquiliza torcida do Atlético-MG após substituição

Titular absoluto de Gabriel Milito, Arana foi substituído aos 11 minutos da segunda etapa aparentando sentir dores na coxa. O defensor disse que sentiu o músculo adutor "pesado", mas logo tratou de tranquilizar os torcedores.

"A questão física, eu senti o adutor ficar um pouco pesado, então tem horas que você precisa ser inteligente, não dá para forçar. Mas o torcedor pode ficar tranquilo, que não é nada grave", tranquilizou o lateral esquerdo.

Por fim, Arana ainda comentou sobre o momento que vem vivendo. Ele foi recentemente convocado mais uma vez para defender a Seleção Brasileira na data Fifa e também tem exercido papel de liderança fundamental no Atlético-MG.

"Sentimento de trabalho sendo reconhecido. Sou um cara que me cobro bastante fora de campo, procuro sempre ajudar a equipe. E mesmo quando não estou em um dia tecnicamente bom, procuro ajudar com vontade, com a liderança que tenho com essa camisa. Sem dúvida nenhuma, é uma noite muito especial pelo primeiro tempo que apresentei", concluiu o jogador.

Com o resultado, o Atlético-MG tem a vantagem do empate no duelo de volta. Já o Vasco precisará ganhar por dois ou mais gols de diferença para ir à decisão. Um empate no placar agregado leva a decisão para os pênaltis.

O confronto decisivo entre Atlético-MG e Vasco está previsto para o dia 19 de outubro, um sábado. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro.