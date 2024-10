Vice-presidente do Vasco detalha ação no STJD e classifica alteração das datas como "ilegal"

A CBF divulgou no último sábado a mudança dos jogos da Copa do Brasil dos dias 16 e 17 de outubro para 19 e 20 do mesmo mês. Após a escolha, o Vasco se pronunciou na figura do presidente Pedrinho e apontou favorecimento para Flamengo e Atlético-MG. O Corinthians, por sua vez, também é partidário da causa.

Diante deste cenário, o Vasco conta com a estratégia jurídica de Paulo Salomão para que as datas previamente estabelecidas sejam respeitadas.

"Os argumentos são vários, dentre eles a prévia divulgação desse calendário, a violação ao estatuto do torcedor que impede essa mudança de data, não obstante os argumentos da CBF que seria uma mudança de data possível em razão da melhora do espetáculo, a gente entende que essa mudança é ilegal e o Regulamento Geral das Competições estabelece que essa modificação de data só poderia ocorrer em razão da solicitação do mandante e não do visitante, como aconteceu no caso concreto", finalizou.

O primeiro jogo por uma vaga na final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Vasco será às 19h15 (de Brasília) dessa quarta-feira, na Arena MRV. Já Flamengo e Corinthians duelam às 21h45, na mesma data, no Maracanã.