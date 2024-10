Vasco fecha preparação para pegar o Atlético-MG na ida da semifinal da Copa do Brasil; veja time provável

Nesta terça-feira, em Belo Horizonte (MG), o elenco do Vasco finalizou a preparação para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. A bola rola nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), na Arena MRV, casa do Galo na capital mineira.

A delegação cruzmaltina optou por permanecer em Belo Horizonte desde domingo, quando enfrentou o Cruzeiro no Mineirão. Dessa forma, o grupo fez toda a preparação em Minas Gerais por uma questão de logística. Foram dois treinos preparatórios, sendo que neste último o técnico Rafael Paiva ajustou os últimos detalhes.

Para o embate diante do Galo, o treinador ganhou um desfalque 'de última hora'. O atacante David sentiu um problema no empate em 1 a 1 contra o Cruzeiro e, após passar por exames na segunda-feira, teve constada uma ruptura do ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo. Assim, ele desfalcará o Vasco no restante da temporada.