São Paulo se reapresenta após Majestoso e inicia preparação para jogo contra o Cuiabá

O elenco do São Paulo se reapresentou na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda, dois dias após a vitória no clássico sobre o Corinthians, por 3 a 1, em Brasília. O foco agora está no duelo contra o Cuiabá, que ocorre no sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

O treinador do time, Luis Zubeldía, dividiu o grupo em duas partes nas atividades desta terça. O primeiro deles tinha os titulares do Majestoso, que fizeram exercícios de recuperação. Os demais realizaram trabalhos com bola.

A atividade no campo foi composta por um treino técnico em espaço reduzido e posse de bola. Ainda houve um duelo entre as equipes, formada por nove atletas cada.