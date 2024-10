Palmeiras só disputará três confrontos no mês de outubro; veja calendário

A redução no número de jogos acontece em um momento crucial da temporada. Com o Verdão brigando pela liderança do Brasileirão, atualmente na vice-liderança, com 56 pontos, apenas um atrás do Botafogo, este intervalo espaçado pode ser uma oportunidade para o técnico ajustar detalhes táticos, recuperar jogadores lesionados e manter o elenco fisicamente preparado para a reta final da competição.

Abel Ferreira já destacou, em outras ocasiões, a importância de aproveitar esses intervalos para trabalhar intensamente com o grupo, especialmente com foco em evolução coletiva e ajustes necessários para se manter competitivo. A menor carga de compromissos também pode beneficiar jogadores importantes que vinham enfrentando uma sequência desgastante.

Isso também se deve ao calendário do Botafogo, que avançou às semifinais da Libertadores após eliminar o São Paulo e agora encara o Peñarol. Os duelos da equipe carioca contra os uruguaios ocorrem nos dias 23 e 30 deste mês.

Confira informações dos três confrontos do Verdão em outubro

(05/10) Red Bull Bragantino x Palmeiras - Nabi Abi Chedid - 16h30 (de Brasília) - 29ª rodada

(20/10) Juventude x Palmeiras - Alfredo Jaconi - Horário a definir - 30ª rodada