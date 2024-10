Palmeiras iguala Botafogo como o melhor ataque do Campeonato Brasileiro

O Palmeiras também possui em seu elenco dois dos quatro vice-artilheiros do Brasileirão. Estevão e Flaco López, cada um com nove gols marcados, ficam ao lado de Hulk, do Atlético-MG, e Vegetti, do Vasco.

Eles só estão atrás de Pedro, líder no quesito. O atacante do Flamengo, que não atua mais na temporada após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior no joelho esquerdo, possui 11 gols. Desta forma, os atletas do Alviverde têm o restante do torneio para se igualarem ou ultrapassarem esta marca.

Em busca de manter a boa sequência no Campeonato Brasileiro, o Verdão volta aos gramados no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando visita o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela 29ª rodada.