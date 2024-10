Novorizontino e Santos superam os 90% de chances de acesso à Série A após 29ª rodada

Após vitórias na 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Novorizontino e Santos superam os 90% de chances de acesso à Série A. De acordo com o Departamento de Matemática de Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Peixe tem 92% de chances de subir, enquanto a equipe de Novo Horizonte tem 96,5% de probabilidades de acesso.

Líder da competição, o Novorizontino venceu a Ponte Preta, por 2 a 1, nesta segunda-feira, no Estádio Jorge Ismael de Biasi. A equipe de Eduardo Baptista foi aos 54 pontos e tem oito de vantagem sobre o Vila Nova, 5º colocado.

O Santos venceu o Operário-PR, por 1 a 0, no último sábado, na Vila Viva Sorte. O Peixe segue na vice-liderança da Série B, com 53 pontos, um atrás do líder e com sete de vantagem sobre o Vila Nova. Restando nove rodadas para o fim da competição, 27 pontos seguem em disputa.