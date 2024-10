Newcastle ganha do Wimbledon e avança às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa

Nesta terça-feira, em confronto válido pela terceira fase da Copa da Liga Inglesa, o Newcastle recebeu o Wimbledon no St. James' Park, venceu por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final da competição. Fabian Schar foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o resultado, o Newcastle agora tem o Chelsea como adversário na próxima fase. Do outro lado, o Wimbledon se despediu do torneio.

O Newcastle volta aos gramados no próximo sábado, às 13h30 (de Brasília), quando visita o Everton, no Goodison Park, pela sétima rodada da Premier League. No mesmo dia, às 11h, o Wimbledon visita o Salford City, no Peninsula Stadium, pela décima rodada da League One.