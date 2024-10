Marcos Braz confirma contrato de Filipe Luís até o final de 2025 e admite erro em nota oficial

"Na manhã de ontem (segunda-feira), eu encontrei o Filipe, e quando falei no telefone, já tinha comunicado ele . 'Filipe, preciso de você, preciso conversar com você'. Claro, ele já sabia o que era e foi para minha casa e lá definimos tudo. Foi bem rápido, não durou cinco minutos esse processo. Enfim, tudo o que se falou que ele não queria, que ele estava com medo e pensando, não procede essa informação. O Filipe de pronto aceitou o convite para treinar o Flamengo", pontuou o vice-presidente de futebol do Flamengo.

"Apresentei alguns quesitos pra ele e a gente entendeu que dar a ela 15 meses de trabalho, a gente já acreditou em tanta gente que eu não poderia não creditar isso a ele. Acho que essa é uma mensagem que a gente passa para os jogadores, torcidas e a todos vocês (jornalistas) de total confiança nele e no trabalho dele. Foi a decisão certa e que tomara que dê certo, como deu como jogador", completou.

Lateral do Rubro-Negro entre 2019 e 2024, Filipe foi uma das lideranças desta geração vitoriosa do clube e atuou com grande parte do elenco. O ex-jogador, contudo, destacou que a relação será pautada no profissionalismo.