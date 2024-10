Lucas Villalba fala sobre início de Fernando Diniz no Cruzeiro e projeta semifinal da Sul-Americana

Apesar de já ter atuado como lateral esquerdo e até como volante, Villalba vem sendo utilizado como zagueiro, formando dupla ao lado de Zé Ivaldo. Por conta do estilo de Fernando Diniz, o zagueiro vai precisar participar ainda mais da saída de bola da equipe.

"Eu joguei muito tempo de lateral esquerdo, então tentei misturar a experiência nesse setor com jogar de zagueiro agora. Tendo sempre essa responsabilidade e tentando ter a saída de bola, algo que eu gosto muito. Sempre com consciência, de quando tem a possibilidade, tentar de sair jogando e ser prático também, porque se o time adversário dá espaço nas costas, temos que aproveitar, temos jogadores rápidos do meio para frente. Isso aconteceu muito no jogo contra o Libertad e em alguns momentos contra o Vasco", comentou o argentino.

O Cruzeiro vive um momento ruim no Brasileirão. A equipe mineira venceu apenas um dos últimos nove jogos pela competição. Com 43 pontos, o Cabuloso ocupa a 8ª posição. O próximo compromisso é nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando visita o Fluminense, pela 29ª rodada.

"Vamos buscar a vitória. Essa é a ideia sempre. Vamos para o jogo buscando os três pontos. Aproveitar essa data Fifa ganhando mais um jogo e tentar ficar mais perto da parte de cima da tabela", projetou.

Apesar da má fase na competição nacional, o Cruzeiro segue vivo na Copa Sul-Americana e disputa com o Lanús, da Argentina, uma vaga na final do torneio. A partida da ida acontece no dia 23 de outubro, quarta-feira, às 19 horas, no Mineirão.

A volta na Argentina é no dia 30 de outubro, às 19 horas, no Estádio Ciudad de Lanús.