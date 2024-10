José Martínez é convocado pela seleção venezuelana e vai desfalcar Corinthians no Brasileiro

Quem também não estará disponível para defender o Corinthians contra o Athletico-PR é o atacante Romero, convocado pela seleção paraguaia. O camisa 11 não jogará também diante do Internacional, no dia 5, por suspensão.

A mudança de data do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil gerou irritação na diretoria corintiana justamente por causa do prejuízo que a equipe teria no Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o Flamengo, na Arena, a tendência é que todos os atletas convocados fiquem disponíveis.

O Corinthians enfrenta o Flamengo nesta quarta-feira, pela da semifinal da Copa do Brasil. A bola rola às 21h45 (de Brasília) no Maracanã. Antes de se apresentar na seleção, Martínez também deve atuar contra o Inter, no próximo sábado.

Com a camisa do Corinthians, José possui sete jogos (seis como titular), com quatro vitórias e três derrotas.