Inter de Milão goleia Estrela Vermelha e conquista primeira vitória na Liga dos Campeões

No novo formato da Champions League, apenas os oito primeiros colocados do torneio se classificam diretamente às oitavas de final. Já os times que ficarem do nono ao 24º lugar disputarão um playoff. Os demais estão eliminados.

Após primeira vitória na Liga dos Campeões, a Inter de Milão, agora, volta as suas atenções ao Campeonato Italiano. No sábado, o time encara o Torino, pela sétima rodada da Série A. O duelo ocorre a partir das 15h45 (de Brasília), no San Siro.