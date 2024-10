Filipe Luís convoca torcida do Flamengo para estreia contra o Corinthians pela Copa do Brasil

Nessa quarta-feira, Filipe Luís estreia como técnico do Flamengo contra o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O ex-jogador convocou a torcida para o duelo, nesta terça-feira.

"Fala, Nação, estou convocando todos vocês para que nos apoiem e que a gente possa jogar junto amanhã, na Copa do Brasil, contra o Corinthians", disse o comandante em vídeo no Instagram do clube.

Com a queda de desempenho, o clima no Maracanã vinha sendo hostil, com um dos principais alvos sendo Tite. Vaias ao time e xingamentos direcionados ao ex-técnico foram o tom da arquibancada no recentemente.