Federação Paulista sai em defesa do Corinthians, e critica CBF pela mudança de datas na Copa do Brasil

A Federação Paulista de Futebol declarou publicamente nesta terça-feira o seu apoio ao Corinthians, que entrou no STJD pedindo uma nova mudança das datas das semifinais da Copa do Brasil. Segundo a entidade paulista, a CBF tomou a decisão de alterar os dias dos jogos de volta da competição sem qualquer diálogo com os clubes e suas federações.

"A Federação Paulista de Futebol vem a público manifestar seu repúdio à decisão da Confederação Brasileira de Futebol de alterar a data dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil, sem que houvesse diálogo claro e transparente com os clubes envolvidos e suas Federações", disse a FPF em nota oficial.