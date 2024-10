Destaque do Santos, Luca Meirelles projeta semifinal do Brasileirão sub-17 contra o Fluminense

Nesta terça-feira, o Santos encara o Fluminense pela partida da ida da semifinal do Campeonato Brasileiro sub-17. Melhor ataque do torneio, o Peixe aposta no brilho de Luca Meirelles para conquistar um bom resultado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ).

O atacante, que já treinou entre os profissionais. soma 12 bolas na rede em oito partidas na competição. À Gazeta Esportiva, o Menino da Vila projetou o embate.