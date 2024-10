Decisivo contra o Corinthians, Arboleda é o jogador do São Paulo com maior minutagem no Brasileirão

O equatoriano vem sendo uma das principais figuras do Tricolor no ano e cresceu de produção atuando ao lado de Alan Franco. Não à toa, Arboleda é o jogador da equipe são-paulina com maior minutagem no Brasileirão atual.

O defensor atuou em 23 dos 28 jogos do São Paulo nesta edição da Série A, acumulando 1.953 minutos em campo. O atacante Calleri, com 1.697 minutos, e Igor Vinícius, com 1.687, completam o top 3 de atletas com maior minutagem do time no torneio de pontos corridos.

Os únicos cinco embates em que Arboleda não esteve presente foram contra o Internacional, na oitava rodada; contra o Vasco, na 11ª rodada; diante do Fortaleza, na 20ª rodada; contra o Cruzeiro, na 26ª rodada; e diante do Inter, na 27ª rodada.