Corinthians não cumpre acordo com PixBet, e Justiça determina bloqueio por dívida de R$ 21,4 milhões

A Justiça de São Paulo determinou o bloqueio imediato de valores nas contas bancárias do Corinthians por conta de descumprimento do acordo do clube com a ex-patrocinadora PixBet. A dívida do Timão com a instituição é de R$ 21,4 milhões.

A empresa ocupava a omoplata da camisa do time masculino do Corinthians até o final de 2023, mas teve seu vínculo com o clube rompido com a chegada da VaideBet, patrocinadora máster de janeiro a junho deste ano.

Em fevereiro, o Corinthians entrou em acordo com a PixBet, que cobrava mais de R$ 40 milhões do clube na Justiça, sendo R$ 20 milhões relacionados à multa rescisória e mais R$ 20 milhões de devolução das luvas que foram pagas ao clube na ocasião.