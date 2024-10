Chermont engata jogos seguidos sem ser substituído e tenta acabar com rodízio de Carille no Santos

Carille vem promovendo um rodízio na lateral direita do Santos. JP Chermont, Hayner e Rodrigo Ferreira brigam pelo posto. Na maioria das partidas, o titular acaba saindo no decorrer do segundo tempo.

Não à toa, Chermont completou apenas seis compromissos na temporada. Nos outros 23, o garoto foi substituído ou entrou ao longo do embate.

O Menino da Vila subiu para o time profissional no começo deste ano, após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Desde então, são 29 jogos, sendo 20 como titular, dois gols e quatro assistências.

Hayner, por sua vez, tem 28 compromissos, sendo 12 entre os 11 iniciais, uma bola na rede e um passe para tento. Já Rodrigo Ferreira foi acionado em 18 partidas, das quais começou cinco, e foi garçom uma vez.

Chermont espera seguir no time do Santos na próxima segunda-feira, contra o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas (de Brasília).