Atlético-MG critica idas de Vasco e Corinthians ao STJD por datas da Copa do Brasil: "Contraria a ética"

Na sequência, a nota do Atlético-MG lamenta as atitudes de Corinthians e Vasco, que decidiram acionar o STJD para tentar reaver a decisão da CBF. O Galo alega que a ação dos rivais fere os princípios do fair play esportivo.

"O Galo lamenta que Vasco e Corinthians tenham acionado o STJD contra a referida alteração, atitude que contraria todos as diretrizes citadas acima, bem como os princípios da ética e do fair play desportivo. A mudança no calendário em nada prejudica os dois clubes, que desejam apenas se beneficiar de ter adversários desfalcados de seus jogadores selecionáveis", disse trecho do comunicado.

O Atlético-MG também ressalta aquilo que a CBF já tinha afirmado: a mudança de datas se deu por conta do calendário da Conmebol, que segundo o clube de Minas Gerais, "têm prioridade sobre os torneios nacionais, prerrogativa prevista no Regulamento Geral de Competições e no Regulamento Específico da Copa Betano do Brasil 2024".

"O Galo acredita ser justo que, em uma etapa importante como uma semifinal de Copa Betano do Brasil, as equipes tenham a possibilidade de contar com os atletas que servem às suas respectivas seleções, inclusive a Seleção Brasileira", concluiu o clube no comunicado.