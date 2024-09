Zubeldía evita fazer projeção do São Paulo no Brasileiro e diz que quer foco do time "jogo a jogo"

Depois de ser eliminado na Libertadores, o São Paulo concentra suas forças na disputa do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Tricolor bateu o Corinthians, por 3 a 1, no Mané Garrincha, com gols de Lucas Moura, Arboleda e André Silva. Com o resultado, a equipe fica na quinta posição, com 47 pontos.

O técnico Luis Zubeldía evitou fazer uma projeção da equipe para a sequência da temporada, que, agora, terá menos jogos. Para o treinador, o time tem que se concentrar em um jogo de cada vez para que, no fim, alcance o melhor lugar.

"Nosso objetivo é ir jogo a jogo, dar nosso máximo, com maior energia possível já que estamos jogando apenas um torneio. Vamos ter a semana mais longa. Então, o que temos que fazer é simples: focar em cada jogo. Temos dez partidas e focaremos em fazer o melhor possível em cada um", disse.