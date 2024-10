Vitor Reis marca presença no Allianz Parque para acompanhar o Palmeiras na decisão do Brasileiro sub-20

Com elenco profissional de folga, o zagueiro Vitor Reis marcou presença no Allianz Parque na tarde desta segunda-feira para acompanhar o sub-20 do Palmeiras na decisão do Campeonato Brasileiro da categoria. O Verdão decide o título com o Cruzeiro.

Vitor Reis agora acompanha seus ex-companheiros de base no Verdão. Atualmente, o zagueiro é um dos principais jogadores do time profissional. Contudo, no início desta temporada, atuou pelo em sete jogos do Brasileiro sub-20 antes de estrear pelo time principal e, portanto, faz parte da campanha na competição de base.

O zagueiro de 18 anos foi ao gramado para apoiar os atletas palmeirenses durante o aquecimento. Agora no profissional, Vitor Reis soma 15 partidas e um gol marcado. O jogador, aliás, esteve em campo no último sábado, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP).