Sesi Bauru e Barueri saem na frente nas semifinais do Paulista Feminino de vôlei

As equipes que disputarão a final do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei Feminino serão conhecidas nesta quinta-feira, com os jogos de volta dos play-offs de semifinal da competição. Após as primeiras partidas, Sesi Bauru e Barueri começaram vencendo e chegam com vantagem para os segundos confrontos.

O Sesi Bauru, melhor equipe da primeira fase e único invicto, bateu o EC Pinheiros na casa do adversário, por 3 a 1 (25/12, 18/25, 25/18 e 25/20), e agora joga por mais um resultado positivo para garantir sua presença na decisão. Já o Pinheiros tem de vencer para provocar o Golden Set. A partida será realizada na Arena Paulo Skaf, em Bauru, a partir das 21h (de Brasília).

Na outra chave, o Barueri aproveitou bem a condição de jogar em casa e com a torcida a seu favor para superar o Osasco São Cristóvão Saúde por 3 a 0 (25/19, 28/25 e 25/18). Com isso, vai para Osasco jogando por mais uma vitória para passar à final. Já o atual campeão estadual terá de vencer duas vezes para continuar na briga por mais um título. O jogo será às 18h30, no Ginásio Municipal José Liberatti.