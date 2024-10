Semifinais do Campeonato Paulista de vôlei masculino começam nesta terça-feira

As equipes que brigarão pelas vagas na final do Campeonato Paulista de vôlei masculino estão definidas. Encerrada a fase classificatória, Vôlei Renata (1º), Suzano Vôlei (2º), Sesi Bauru (3º) e Vedacit Vôlei Guarulhos seguem na competição e disputarão os play-offs das semifinais do principal torneio regional do país. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pelo canal SporTV2.

A programação começa já nesta terça-feira, quando o Sesi Bauru receberá o Suzano Vôlei, a partir das 20h (de Brasília), na Arena Paulo Skaf, em Bauru. O jogo da volta está marcado para o próximo dia 4 (sexta-feira), às 21h, na Arena Suzano. Vale lembrar que, em caso de empate, será disputado o Golden Set após o segundo confronto.

Na outra chave, nesta quarta, o Vedacit Vôlei Guarulhos terá pela frente o Vôlei Renata, a partir das 18h30, no Ginásio da Ponte Grande. Já no sábado, a partida de volta será no Ginásio do Taquaral, a partir das 18h30.