Novorizontino ganha da Ponte Preta e retoma liderança da Série B

Classificação e jogos Série B

O jogo

Aos três minutos, o Novorizontino aproveitou a desatenção da defesa da Ponte Preta. Após vacilo de Joílson, o atacante Neto Pessoa cabeceiou e fez o goleiro Pedro Rocha virar apenas espectador esperando a bola chegar ao fundo do gol.

Pouco depois, a Ponte respondeu, mas Gabriel Novaes cabeceou para fora. Na sequência, os mandantes ampliaram, mas o tento foi anulado por impedimento de Rodolfo.

Com a pressão do Novorizontino, não demorou para sair mais um gol. Após cobrança de escanteio, Neto Pessoa cabeceou para o fundo do gol, aos 37 minutos. Já nos acréscimos, a equipe teve um pênalti a seu favor para fazer 3 a 0, mas Pedro Rocha pulou no canto certo para impedir a conversão de Rodolfo.

No segundo tempo, a Ponte Preta partiu ao ataque em busca do empate. Em cobrança de falta de Dodô, Jordi fez grande defesa. Pouco depois, o goleiro não foi capaz de defender, mas o impedimento do camisa 8 marcado e o tento anulado.