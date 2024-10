Diretor jurídico renuncia ao cargo por divergências com cúpula do Corinthians

"O advogado criminalista assumiu o cargo no auge do escândalo da rescisão da Vai de Bet e a instauração de inquérito policial", lembrou a colunista Marília Ruiz.

Leonardo Pantaleão vinha tendo relações conflitantes com Fred Luz, que presta consultoria ao Corinthians, mas inicialmente seria CEO do clube, Pedro Silveira, diretor financeiro, e Vinícius Cascone, secretário geral.

Passada a sua renúncia ao cargo de diretor jurídico, Leonardo Pantaleão estuda a possibilidade de ir à comissão de justiça do Conselho Deliberativo.

Ainda assim, o profissional se dispôs a auxiliar em uma eventual transição de cargo. Pantaleão também deixou montada as defesas e recursos do clube para rebater a decisão da CBF sobre as mudanças de data referente à semifinal da Copa do Brasil.