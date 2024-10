Lenda da NBA, Dikembe Mutombo morre aos 58 anos após luta contra câncer

Não havia ninguém mais qualificado do que Dikembe para servir como o primeiro Embaixador Global da Associação Nacional de Basquetebol. Ele era um humanitário no seu centro. Ele adorou o que o jogo de basquete poderia fazer para causar um impacto positivo nas comunidades, especialmente na sua República Democrática do Congo e em todo o continente africano.

Tive o privilégio de viajar pelo mundo com Dikembe e ver em primeira mão como a sua generosidade e compaixão elevavam as pessoas. Ele sempre foi acessível em eventos da Associação Nacional de Basquetebol ao longo dos anos - com seu sorriso contagiante, voz profunda em crescimento e abanar de dedos que o encantaram com os fãs de basquete de todas as gerações. O espírito indomável de Dikembe continua naqueles que ele ajudou e inspirou ao longo da sua vida extraordinária.

Eu sou uma das muitas pessoas cujas vidas foram tocadas pelo grande coração de Dikembe e vou sentir muito a sua falta. Em nome de toda a família da Associação Nacional de Basquetebol, envio as minhas mais sinceras condolências à esposa de Dikembe, Rose, e aos seus filhos; aos seus muitos amigos; e à comunidade global de basquetebol que ele realmente amava e que também o amava"