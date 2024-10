Leila ganha camisa de Endrick e celebra título do Palmeiras: 'Base vitoriosa'

A última vez que o Palmeiras havia vencido o Campeonato Brasileiro foi em 2022. Na ocasião, o Verdão bateu o Corinthians, por 1 a 0, com gol de Endrick. O atleta teve ascensão rápida, despontou no time profissional e foi vendido ao Real Madrid no fim daquele ano.

"Muito orgulhosa com a conquista de mais um troféu extremamente importante. Nada resiste ao trabalho! Este é o 31º título da nossa gestão, levando em conta somente competições organizadas por Conmebol, CBF e FPF. Parabéns às nossas Crias da Academia e a todos os profissionais e colaboradores da base mais vitoriosa do futebol brasileiro!", disse Leila.

Endrick se despediu do Palmeiras no dia 30 de maio, com um empate por 0 a 0 com o San Lorenzo, pela Libertadores. Pelo time principal do Verdão, ele jogou 82 partidas, marcou 21 gols e deu três assistências. Além de ser multicampeão na base, na equipe principal faturou cinco taças: dois Paulistas (2023 e 2024), uma Supercopa do Brasil (2023) e dois Brasileiros (2022 e 2023).