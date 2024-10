Lanterna da Série B, Guarani empata com Avaí e emenda segundo jogo sem vencer na Série B

Nesta segunda-feira, pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani recebeu o Avaí no Estádio Brinco de Ouro da Princesa e empatou sem gols.

Com o resultado, o Bugre, lanterna da competição, emendou o segundo jogo sem vencer (uma derrota e um empate) e ficou com 25 pontos, sete a menos em relação ao Botafogo-SP, primeiro time fora do Z4. Do outro lado, o Avaí ficou na nona posição, agora com 41 pontos.

O Guarani retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Ituano, pela 30ª rodada da Série B. A bola rola às 17h (de Brasília), no Estádio Novelli Junior. Também pela 30ª rodada, o Avaí duela diante do Brusque na sexta-feira. Desta vez às 21h30, na Ressacada.