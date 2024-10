Internacional e Bahia dominam seleção da 28ª rodada do Brasileirão; São Paulo é o único paulista

Ainda no domingo, o Bahia bateu o Criciúma, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova. O meia Cauly (autor do gol da vitória) e o lateral direito Santigo Arias (assistência) entraram na escalação. O terceiro representante da equipe baiana foi o meia Everton Ribeiro.

Entre os times paulistas, o São Paulo foi o único paulista na seleção da rodada, com o zagueiro Robert Arboleda, que anotou o segundo gol do Tricolor na vitória sobre o Corinthians, por 3 a 1, também no domingo, no Estádio Mané Garrincha.

Por fim, completam a escalação o goleiro John (Botafogo), o zagueiro Zé Ivaldo (Cruzeiro), o meia Gérson (Flamengo) e o atacante Pablo Vegetti (Vasco).

Confira a seleção completa da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro