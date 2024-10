Felipão visita Cristiano Ronaldo no centro de treinamento do Al-Nassr: "Foi espetacular"

Nesta segunda-feira, o técnico Felipão fez uma visita ao centro de treinamento do Al-Nassr, da Arábia Saudita, e se reencontrou com o craque Cristiano Ronaldo. O treinador foi o primeiro a convocar o atleta para a seleção portuguesa, em 2003. Além do atacante, Luiz Felipe Scolari também conversou com os jogadores brasileiros da equipe: Bento, Talisca, Otávio e Ângelo.

"Foi espetacular e fiquei muito contente porque pude encontrar com o Bento, que foi meu jogador e que teve comigo o início praticamente da sua titularidade no Athletico-PR. Depois falamos bastante com o Talisca, com o Otávio, conversamos com o Ângelo. Então, foi muito boa a conversa, mas a conversa principal e o fator principal da minha felicidade com esses jogadores é que eles todos expressaram o sentimento de que estão felizes, estão jogando na Arábia Saudita, num clube altamente organizado", relatou Felipão.

O comandante também comentou que a boa experiência que esses atletas estão tendo no Al-Nassr pode influenciar na ida de jovens brasileiros ao futebol árabe.