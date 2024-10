São Paulo ganha folga após vitória no Majestoso e se reapresentará nesta terça-feira

Após a vitória no Majestoso no último domingo, por 3 a 1, no Estádio Mané Garrincha, o elenco do São Paulo ganhou a segunda-feira de folga. A equipe, assim, terá o dia para recuperar as energias e descansar.

O grupo tricolor se reapresentará aos treinos nesta terça-feira, às 10h (de Brasília), no CT da Barra Funda. De volta à capital paulista, a delegação abrirá a preparação para o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro.

Com as eliminações recentes na Copa do Brasil e na Libertadores, o São Paulo só voltará a campo neste sábado, quando enfrenta o Cuiabá. A bola rola às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Brasileirão.