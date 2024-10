David rompe ligamento do joelho esquerdo e está fora da temporada no Vasco

No início desta temporada o Cruzmaltino já havia perdido outros dois jogadores por esse mesmo tipo de contusão: Jair e Paulinho. O primeiro já treina com os companheiros e retornará em outubro.

Contratado no início do ano, por empréstimo junto ao Internacional, David assinou por uma temporada com o Vasco. Assim, o atacante pode não atuar mais com a camisa do Cruzmaltino.

David disputou 40 partidas com a equipe carioca, marcando sete gols e dando quatro assistências.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira, às 19h15 (de Brasília), quando visita o Atlético-MG, pelo de ida da semifinal da Copa do Brasil, na Arena MRV. O segundo jogo acontece apenas no dia 19 de outubro, sábado, às 18h30, em São Januário.

No Brasileirão, com o empate diante do Cruzeiro, o Vasco ocupa a 9ª posição, com 36 pontos.