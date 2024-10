Courtois sofre lesão na perna esquerda e vira novo desfalque do Real Madrid

Imagem: ANP/ANP via Getty Images

O Real Madrid comunicou que o goleiro Courtois passou por exames nesta segunda-feira, e uma lesão no adutor da perna esquerda foi identificada. O clube não divulgou um prazo de recuperação do atleta, mas, de acordo com a imprensa espanhola, o arqueiro deve desfalcar a equipe por pouco mais de duas semanas.

"Após os exames realizados hoje ao nosso jogador Thibaut Courtois pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão no adutor da perna esquerda. Evolução pendente", foi escrito na nota.

A lesão de Courtois ocorreu no clássico contra o Atlético de Madrid, no último domingo. Durante o segundo tempo, ele mostrou incômodo na perna e pediu para que seus companheiros cobrassem os tiros de meta. O belga, no entanto, ficou em campo até o apito final.