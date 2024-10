Com Retrô, jovem executivo de futebol se sagra campeão da Série D do Brasileiro

O Retrô é campeão do Campeonato Brasileiro da Série D de 2024. O título veio com a vitória diante do Anápolis-GO, por 3 a 1, no último domingo, sendo a primeira equipe pernambucana a levantar a taça do torneio.

No primeiro jogo, o time havia sofrido um revés, mas conseguiu reverter e assegurar o título diante de nove mil torcedores, na Arena Pernambuco.

Essa foi a quarta participação do Retrô na Série D do Brasileiro, que ao lado de Anápolis, Itabaiana-SE e Maringá-PR, está garantido na Série C de 2025. O executivo de futebol, Francisco Sales, vibrou com a conquista.